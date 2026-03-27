Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Готівковий курс:

USD

44,00

43,85

EUR

51,10

50,85

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Новини
Дата публікації

У ніч проти 29 березня Україна перейде на літній час

перехід на літній час
О третій годині ночі за київським часом годинникову стрілку необхідно перевести на одну годину вперед / Depositphotos

У ніч проти неділі, 29 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час, через що годинники необхідно перевести на одну годину вперед.

Про це повідомляє Delo.ua.

Перевести стрілку на 1 годину вперед

Перехід на літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року. Щорічно в останню неділю березня о третій годині ночі за київським часом годинникову стрілку необхідно перевести на одну годину вперед (на 4:00).

Головною метою такого переходу з зимового на літній час вважається економія електроенергії та більш ефективне використання світлового дня.

Більшість сучасних електронних пристроїв, таких як смартфони та ноутбуки, перейдуть автоматично на новий час. А механічні годинники доведеться коригувати вручну.

Україна планувала відмовитися від практики переведення годинників

Ще у жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного часу.

Ним пропонується встановити Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2), що відповідає нинішньому зимовому часу в Україні. 

3 березня 2021 року законопроєкт було ухвалено у першому читанні. Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за це проголосувало лише 212 депутатів. Водночас мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж таки направити документ на повторне друге читання.

Стефанчук виступав за те, щоб його законопроєкт було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.

16 липня 2024 року Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. Проте він досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Автор:
Світлана Манько