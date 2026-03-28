Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,00

50,80

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Важно
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В ночь на 29 марта Украина перейдет на летнее время

переход на летнее время
В три часа ночи по киевскому времени часовую стрелку необходимо перевести на один час вперед / Depositphotos

В ночь на воскресенье, 29 марта, в Украине состоится переход на летнее время, из-за чего часы необходимо перевести на один час вперед.

Об этом сообщает Delo.ua.

Перевести стрелку на 1 час вперед

Переход на летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров   №509   от 13 мая 1996г. Ежегодно в последнее воскресенье марта в три часа ночи по киевскому времени часовую стрелку необходимо перевести на один час вперед (на 4:00).

Главной целью такого перехода с зимнего на летнее время считается экономия электроэнергии и более эффективное использование светового дня.

Большинство современных электронных устройств, таких как смартфоны и ноутбуки, автоматически перейдут на новое время. А механические часы придется корректировать вручную.

Украина планировала отказаться от практики перевода часов

Еще в октябре 2020 года нынешний глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подал   законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода стрелок часов и установку в Украине единого времени.

Им предлагается установить Всемирное координированное время плюс два часа (UTC+2), что соответствует нынешнему зимнему времени в Украине.

3 марта 2021 года законопроект был принят в первом чтении. Однако 19 марта Рада отказалась принять его в целом — за это проголосовало только 212 депутатов. В то же время, минимально необходимым количеством в 226 голосов парламент согласился все же направить документ на повторное второе чтение.

Стефанчук выступал за то, чтобы его законопроект был повторно рассмотрен именно в период действия зимнего времени, имея в виду желание избежать коллизии вокруг необходимости возвращения к этому времени, поскольку о таком возвращении буквально в документе речь не идет.

16 июля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Однако он до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.

Автор:
Светлана Манько