Массированная атака РФ: в части регионов временно нет воды и отопления, повреждена железнодорожная инфраструктура

17 февраля российская армия атаковала ракетами и дронами гражданскую, критическую и логистическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Под ударами находились Сумщина, Запорожье, Днепропетровщина, Черниговщина, Одесщина, Полтавщина, Ивано-Франковщина и другие области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, Россия прицельно била по объектам энергетики, подстанциям и тепловой генерации. В части регионов временно приостановлены водо- и теплоснабжение.

Кулеба отметил, что в Одесской области из-за обесточивания частично приостановлены тепло- и водоснабжение. Также продолжаются восстановительные работы в Сумской области.

"Все службы работают безостановочно. Координируем действия на уровне регионов и центра, чтобы максимально быстро вернуть людям воду и тепло", - заверил министр.

Он добавил, что также в результате ударов вражеских БПЛА повреждения железнодорожной инфраструктуры на Донетчине, Сумщине, Днепропетровщине и Черниговщине.

"Самое главное – пострадавших нет, работники находились в укрытиях. Движение поездов обеспечено. Восстановительные работы продолжаются", - подытожил Кулеба.

Напомним, 17 февраля российская армия снова атаковала энергетический объект компании ДТЭК в Одессе.