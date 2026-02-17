- Категория
Массированная атака РФ: в части регионов временно нет воды и отопления, повреждена железнодорожная инфраструктура
17 февраля российская армия атаковала ракетами и дронами гражданскую, критическую и логистическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Под ударами находились Сумщина, Запорожье, Днепропетровщина, Черниговщина, Одесщина, Полтавщина, Ивано-Франковщина и другие области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
По его словам, Россия прицельно била по объектам энергетики, подстанциям и тепловой генерации. В части регионов временно приостановлены водо- и теплоснабжение.
Кулеба отметил, что в Одесской области из-за обесточивания частично приостановлены тепло- и водоснабжение. Также продолжаются восстановительные работы в Сумской области.
"Все службы работают безостановочно. Координируем действия на уровне регионов и центра, чтобы максимально быстро вернуть людям воду и тепло", - заверил министр.
Он добавил, что также в результате ударов вражеских БПЛА повреждения железнодорожной инфраструктуры на Донетчине, Сумщине, Днепропетровщине и Черниговщине.
"Самое главное – пострадавших нет, работники находились в укрытиях. Движение поездов обеспечено. Восстановительные работы продолжаются", - подытожил Кулеба.
Напомним, 17 февраля российская армия снова атаковала энергетический объект компании ДТЭК в Одессе.