Новости
Дата публикации
Читати українською

Армия РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре четырех областей: повреждены локомотивы

Этой ночью армия РФ снова атаковала дронами и ракетами гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Враг бил и по железнодорожной инфраструктуре Донбасса, Запорожья, Николаевщины и Одесщины. Повреждены два локомотива. Движение поездов не останавливалось.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, под массированным ударом находились Киев и Киевская область. К сожалению, погиб и ранены. Также повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Также зафиксированы повреждения гражданских построек в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и других областях.

Кулеба рассказал, что под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура Донбасса, Запорожья, Николаевщины и Одесщины.

"Повреждены два локомотива. Движение поездов не останавливалось", - отметил министр.

Он добавил, что профильные службы и ремонтные бригады уже ликвидируют последствия атак.

"Россия сознательно терроризирует мирное население и системы жизнеобеспечения. Наша задача – обеспечить устойчивость и непрерывную работу инфраструктуры, несмотря на любые удары", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в результате ударов вражеских дронов 17 февраля зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры в Донецкой, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 4700 ударов по объектам "Укрзализныци". Также повреждены и уничтожены 24 тысяч объектов железнодорожной инфраструктуры и 686 портовой.

Автор:
Светлана Манько