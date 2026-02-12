За время войны повреждены тысячи объектов транспортной инфраструктуры: 686 портовой и 24 тысяч железнодорожной

С начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 4700 ударов по объектам "Укрзализныци". Повреждены и уничтожены 24 тысячи объектов железнодорожной инфраструктуры и 686 портовой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

"Логистика в условиях войны является критически важной составляющей национальной безопасности, именно поэтому Россия системно атакует порты, железные дороги, дороги и другую транспортную инфраструктуру" - отметил Алексей Кулеба.

Он сообщил, что за период полномасштабного вторжения зафиксированы следующие потери:

686 объектов портовой инфраструктуры повреждены или уничтожены;

150 гражданских судов потерпели поражения;

224 гражданских лица (включая иностранцев) пострадали;

4700 ударов нанесены по инфраструктуре Укрзализныци, повреждено почти 24 тысячи объектов;

266 ударов по подвижному составу произошло с начала текущего года.

Ключевые показатели отраслей

Кулеба также проинформировал депутатов о ключевых результатах работы отрасли.

Железная дорога. Международное пассажирское сообщение со странами ЕС увеличилось на 20%. Продолжается строительство европути на участке Чоп-Ужгород. Подписан договор с компанией Alstom на закупку 55 электровозов для обновления парка подвижного состава.

Порты. Обеспечена стабильная работа шести морских портов. Через Украинский морской коридор транспортировано 173 млн. тонн грузов, из которых более 103 млн. тонн составляет зерновая продукция.

Автомобильный транспорт. Действие соглашения о "транспортном безвизе" с Европейским Союзом продлено до 2027 года. Реализовано масштабирование сервиса "еЧерга" и внедрена система электронных товарно-транспортных накладных (е-ТТН).

Пункты пропуска. Благодаря использованию модульных конструкций проведена модернизация 10 пунктов пропуска. Это позволило сократить расходы бюджета на сумму около 1,5 млрд. грн.

Авиация. Инфраструктура аэропортов поддерживается в готовности. Государственное предприятие "Украэрорух" продолжает работу. Разработана Стратегия развития гражданской авиации, рассчитанная до 2030 года.

Алексей Кулеба подытожил, что логистическая сеть является базовой экосистемой для экономики и развития территориальных общин и ее развитие невозможно отделять от политики развития территорий.

Напомним, 11 февраля российская армия нанесла удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине и по железнодорожному депо в Конотопе. Повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура.