- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Армия России ударила по железнодорожной станции и депо в двух областях: какие последствия
11 февраля российская армия нанесла удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине и по железнодорожному депо в Конотопе.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
По его словам, утром враг нанес удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине. Там повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура. Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано.
Кроме того, утром был и очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе — повреждение технического подвижного состава. Кулеба подчеркнул, что враг продолжает атаки на железнодорожный узел Сумщины.
Министр сообщил, что никто из работников не пострадал. В настоящее время на месте работают аварийные и восстановительные бригады.
"Это очередная целенаправленная атака на гражданскую логистику и критическую инфраструктуру. Но, несмотря на удары, все службы делают максимум, чтобы как можно быстрее возобновить работу и помочь людям", - отметил Кулеба.
Напомним, ночью 5 февраля российская армия массированно избивала беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Сумской области.
Также "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксацию вражеских беспилотников вблизи маршрутов курсирования.