Армия России ударила по железнодорожной станции и депо в двух областях: какие последствия

11 февраля российская армия нанесла удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине и по железнодорожному депо в Конотопе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, утром враг нанес удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине. Там повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура. Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано.

Кроме того, утром был и очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе — повреждение технического подвижного состава. Кулеба подчеркнул, что враг продолжает атаки на железнодорожный узел Сумщины.

Министр сообщил, что никто из работников не пострадал. В настоящее время на месте работают аварийные и восстановительные бригады.

"Это очередная целенаправленная атака на гражданскую логистику и критическую инфраструктуру. Но, несмотря на удары, все службы делают максимум, чтобы как можно быстрее возобновить работу и помочь людям", - отметил Кулеба.

Напомним, ночью 5 февраля российская армия массированно избивала беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Сумской области.

Также "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксацию вражеских беспилотников вблизи маршрутов курсирования.