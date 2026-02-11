Запланована подія 2

Армія Росії вдарила по залізничній станції та депо у двох областях: які наслідки

/ Мінрозвитку громад і територій

11 лютого російська армія завдала удару по залізничній станції на Дніпропетровщині та по залізничному депо в Конотопі. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами,  зранку ворог завдав удару по залізничній станції на Дніпропетровщині. Там пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура. Виникло загоряння, яке оперативно ліквідовано.

Крім того, зранку був і черговий удар по залізничному депо в Конотопі — є пошкодження технічного рухомого складу. Кулеба підкреслив, що ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини.

Міністр повідомив, що ніхто з працівників не постраждав. Наразі на місці працюють аварійні та відновлювальні бригади. 

"Це чергова цілеспрямована атака на цивільну логістику та критичну інфраструктуру. Але, попри удари, всі служби роблять максимум, щоб якнайшвидше відновити роботу та допомогти людям", - зазначив Кулеба

Нагадаємо, вночі 5 лютого російська армія масовано била безпілотниками по залізничній інфраструктурі Сумської області. 

Також "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів курсування.

Автор:
Світлана Манько