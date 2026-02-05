Запланована подія 2

Читать на русском
Армія РФ завдала масованого удару по залізниці у Сумській області: які наслідки (ФОТО)

Наслідки удару РФ по залізничній інфраструктурі на Сумщині / Мінрозвитку громад і територій

Вночі 5 лютого російська армія масовано била безпілотниками по залізничній інфраструктурі Сумської області. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, у Шосткинському районі під обстріл попала залізничниця - чергова по станції, яка прямувала на роботу. Їй оперативно надано медичну допомогу.

Кулеба розповів, що тут же удар прийшовся і по "Вагону незламності", який розміщено в громаді для обігріву мешканців.

"Люди перебували в укритті. Пошкоджено також будівлі залізниці та тепловоз. Попри атаку, як тільки дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів", - наголосив міністр.

Він додав, що під прицільним обстрілом була й енергетична інфраструктура залізниці в цьому районі.

Крім того, ворог вдарив безпілотникамм по залізничній станції в Охтирському районі. Там пошкоджено технічні приміщення, колії. 

"Це черговий акт тероризму проти української логістики. Ворог намагається зупинити рух поїздів, українська залізниця посилює безпекові протоколи та продовжує рух", - підсумував Кулеба.

Зауважимо, 2 лютого армія Росії здійснила чергову атаку на об’єкти “Укрзалізниці”. На Запоріжжі ворог атакував дроном тепловоз, який перебував на станції.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів курсування.

Автор:
Світлана Манько