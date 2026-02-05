Армия РФ нанесла массированный удар по железной дороге в Сумской области: какие последствия (ФОТО)

Ночью 5 февраля российская армия массированно избивала беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Сумской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в Шосткинском районе под обстрел попала железная дорога - дежурная по станции, которая направлялась на работу. Ей оперативно оказана медицинская помощь.

Кулеба рассказал, что тут же удар пришелся и по "Вагону несокрушимости", который размещен в общине для обогрева жителей.

"Люди находились в укрытии. Повреждены также здания железной дороги и тепловоз. Несмотря на атаку, как только разрешила ситуация безопасности, железнодорожники возобновили движение поездов", - подчеркнул министр.

Он добавил, что под прицельным обстрелом находилась и энергетическая инфраструктура железной дороги в этом районе.

Кроме того, враг ударил беспилотникам по железнодорожной станции в Ахтырском районе. Там повреждены технические помещения, колеи.

"Это очередной акт терроризма против украинской логистики. Враг пытается остановить движение поездов, украинская железная дорога усиливает протоколы безопасности и продолжает движение", - подытожил Кулеба.

Заметим, 2 февраля армия России совершила очередную атаку на объекты "Укрзализныци". На Запорожье враг атаковал дроном находившийся на станции тепловоз.

Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксацию вражеских беспилотников вблизи маршрутов курсирования.