Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Наличный курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Армия РФ нанесла массированный удар по железной дороге в Сумской области: какие последствия (ФОТО)

удар по железной дороге
Последствия удара РФ по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области / Минрозвития общин и территорий

Ночью 5 февраля российская армия массированно избивала беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Сумской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в Шосткинском районе под обстрел попала железная дорога - дежурная по станции, которая направлялась на работу. Ей оперативно оказана медицинская помощь.

Фото 2 — Армия РФ нанесла массированный удар по железной дороге в Сумской области: какие последствия (ФОТО)
Фото 3 — Армия РФ нанесла массированный удар по железной дороге в Сумской области: какие последствия (ФОТО)
Фото 4 — Армия РФ нанесла массированный удар по железной дороге в Сумской области: какие последствия (ФОТО)
Фото 5 — Армия РФ нанесла массированный удар по железной дороге в Сумской области: какие последствия (ФОТО)

Кулеба рассказал, что тут же удар пришелся и по "Вагону несокрушимости", который размещен в общине для обогрева жителей.

"Люди находились в укрытии. Повреждены также здания железной дороги и тепловоз. Несмотря на атаку, как только разрешила ситуация безопасности, железнодорожники возобновили движение поездов", - подчеркнул министр.

Он добавил, что под прицельным обстрелом находилась и энергетическая инфраструктура железной дороги в этом районе.

Кроме того, враг ударил беспилотникам по железнодорожной станции в Ахтырском районе. Там повреждены технические помещения, колеи.

"Это очередной акт терроризма против украинской логистики. Враг пытается остановить движение поездов, украинская железная дорога усиливает протоколы безопасности и продолжает движение", - подытожил Кулеба.

Заметим, 2 февраля армия России совершила очередную атаку на объекты "Укрзализныци". На Запорожье враг атаковал дроном находившийся на станции тепловоз.

Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксацию вражеских беспилотников вблизи маршрутов курсирования.

Автор:
Светлана Манько