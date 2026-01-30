Запланована подія 2

"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між Дніпром і Запоріжжям через атаки на інфраструктуру

Російські війська атакували дронами пасажирський потяг
Російські війська атакували дронами пасажирський потяг / Ізюмська окружна прокуратура

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів курсування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Для забезпечення безпеки організовано підмінні автобусні трансфери для пасажирів поїздів №37/38 Київ–Запоріжжя та №85/86 Львів–Запоріжжя. Автобуси рухаються через станції Синельникове та Запоріжжя безпечнішим об’їзним маршрутом.

"Укрзалізниця" просить пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах, інформацію від поїзних бригад та push-повідомлення у застосунку УЗ.

Рух поїздів буде відновлено звичним маршрутом після стабілізації безпекової ситуації та відбиття атак. Моніторинг повітряних загроз на маршрутах продовжується та посилюється.

Нагадаємо, 27 січня російські війська атакували дронами пасажирський потяг Барвінкове – Львів – Чоп на Харківщині. Влучання зафіксовані перед тепловозом та у пасажирський вагон, унаслідок чого виникла пожежа.

Автор:
Тетяна Гойденко