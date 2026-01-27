Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Готівковий курс:

USD

43,20

43,04

EUR

51,31

51,09

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині: є поранені

потяг
Атака Shahed по потягу: пасажирів евакуювали / Мінрозвитку громад і територій

Російські війська атакували дронами пасажирський потяг Барвінкове – Львів – Чоп на Харківщині.  Відомо про двох поранених.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Дрони РФ вдарили по пасажирському потягу

За попередніми даними, російські війська атакували пасажирський потяг трьома безпілотниками типу Shahed. Влучання зафіксовані перед тепловозом та у пасажирський вагон, унаслідок чого виникла пожежа.

На борту перебував 291 пасажир. Усіх людей оперативно евакуювали. Двоє пасажирів отримали поранення - їх вивела з вагона бригада поїзда та передала медикам. Постраждалих госпіталізували.

Для евакуйованих пасажирів організовують резервні автобуси, а також транспорт для людей, які чекали на зворотний рейс на станціях. На місці працюють усі екстрені служби — медики, рятувальники та залізничники. Забезпечується координація дій і допомога пасажирам.

"Удар по пасажирському потягу - це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці ударними дронами. РФ атакує електричні підстанції та іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.

Автор:
Ольга Опенько