Росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині: є поранені

Російські війська атакували дронами пасажирський потяг Барвінкове – Львів – Чоп на Харківщині. Відомо про двох поранених.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Дрони РФ вдарили по пасажирському потягу

За попередніми даними, російські війська атакували пасажирський потяг трьома безпілотниками типу Shahed. Влучання зафіксовані перед тепловозом та у пасажирський вагон, унаслідок чого виникла пожежа.

На борту перебував 291 пасажир. Усіх людей оперативно евакуювали. Двоє пасажирів отримали поранення - їх вивела з вагона бригада поїзда та передала медикам. Постраждалих госпіталізували.

Для евакуйованих пасажирів організовують резервні автобуси, а також транспорт для людей, які чекали на зворотний рейс на станціях. На місці працюють усі екстрені служби — медики, рятувальники та залізничники. Забезпечується координація дій і допомога пасажирам.

"Удар по пасажирському потягу - це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці ударними дронами. РФ атакує електричні підстанції та іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.