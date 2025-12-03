Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Удар по Одещині: дрони спричинили пожежу на енергетичному об’єкті

дрон
Нічна атака дронами на Одещині / Depositphotos

Уночі 3 грудня російські дрони знову атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок удару в Одеському районі спалахнула пожежа та було пошкоджено обладнання. Поранення отримав працівник підприємства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Одеської ОДА Олега Кіпера.

"Вночі внаслідок атаки безпілотників в Одеському районі виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання. На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані", - повідомив він.

Зазначається, що медики надали постраждалому необхідну допомогу, а рятувальники ліквідували пожежу та продовжують відновлювальні роботи.

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення Одещини.

Нагадаємо, у ніч на 2 грудня російська армія завдала масованого удару по Одеській області та пошкодила енергетичний об'єкт компанії ДТЕК.

Автор:
Ольга Опенько