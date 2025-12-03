- Категорія
Удар по Одещині: дрони спричинили пожежу на енергетичному об’єкті
Уночі 3 грудня російські дрони знову атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок удару в Одеському районі спалахнула пожежа та було пошкоджено обладнання. Поранення отримав працівник підприємства.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Одеської ОДА Олега Кіпера.
"Вночі внаслідок атаки безпілотників в Одеському районі виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання. На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані", - повідомив він.
Зазначається, що медики надали постраждалому необхідну допомогу, а рятувальники ліквідували пожежу та продовжують відновлювальні роботи.
Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення Одещини.
Нагадаємо, у ніч на 2 грудня російська армія завдала масованого удару по Одеській області та пошкодила енергетичний об'єкт компанії ДТЕК.