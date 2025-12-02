Росія завдала удару по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині: які наслідки

У ніч на 2 грудня російська армія завдала масованого удару по Одеській області та пошкодила енергетичний об'єкт компанії ДТЕК.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що 8 000 родин вдалося підключити за резервними схемами. Ще 36 300 споживачів тимчасово без світла.

Енергетики вже працюють а посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику.

РФ атакувала Одещину дронами

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, уночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини із застосуванням БПЛА типу Shahed.

"Ціллю знову були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Попри активну роботу ППО є пошкодження: постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору", - зауважив Кіпер.

Він додав, що займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака призвела до перебоїв з електрикою. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

"На місці працює міський штаб з ліквідації наслідків. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах. Розгорнуто 11 пунктів незламності для надання допомоги населенню", - підкреслив Кіпер.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, вночі 4 листопада російська армія знову атакувала енергетичний об’єкт компанії ДТЕК в Одеській області.