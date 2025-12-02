Россия нанесла удар по энергообъекту ДТЭК в Одесской области: какие последствия

В ночь на 2 декабря российская армия нанесла массированный удар по Одесской области и повредила энергетический объект компании ДТЭК.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что 8000 семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 36300 потребителей временно без света.

Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.

РФ атаковала Одесщину дронами

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, ночью враг нанес очередной массированный удар по югу Одесщины с применением БПЛА типа Shahed.

"Целью снова были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Несмотря на активную работу ПВО есть повреждения: пострадал энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора", - отметил Кипер.

Он добавил, что возгорание оперативно ликвидировали спасатели, однако атака привела к перебоям с электричеством. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

"На месте работает городской штаб по ликвидации последствий. Критическая инфраструктура временно работает на генераторах. Развернуто 11 пунктов несокрушимости для оказания помощи населению", - подчеркнул Кипер.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

