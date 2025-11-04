Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Российская армия нанесла удар по энергообъекту ДТЭК в Одесской области

атака на Одесщину
Враг в очередной раз нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесщины. / Одесская ОВА

Ночью 4 ноября российская армия снова атаковала энергетический объект компании ДТЭК в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что повреждения значительны, а ремонт потребует времени.

В компании отметили, что энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения военных и спасателей.

Атака на Одесщину

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, враг вновь массированно атаковал энергетическую и портовую инфраструктуру Одесщины.

"В ночь на 4 ноября регион испытал две волны массированных дроновых ударов. Есть попадание в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры", - отметил Кипер.

Он добавил, что погибших и пострадавших нет. Отключений электроснабжения тоже нет.

Про ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, 29 октября армия России нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Автор:
Светлана Манько