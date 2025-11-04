Російська армія завдала удару по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині

Вночі 4 листопада російська армія знову атакувала енергетичний об’єкт компанії ДТЕК в Одеській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що пошкодження значні, а ремонт потребуватиме часу.

В компанії зауважили, що енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників.

Атака на Одещину

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ворог знов масовано атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини.

"У ніч проти 4 листопада регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів. Є влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури", - зауважив Кіпер.

Він додав, що загиблих і постраждалих немає. Відключень електропостачання також немає.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 29 жовтня армія Росії завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.