Новини
Армія РФ завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області

атака на Одещину
Ворог вчергове завдав масованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини / Одеська ОВА

29 жовтня вночі російська армія знову атакувала енергетичний об’єкт компанії ДТЕК в Одеській області. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомила пресслужба ДТЕК.

В компанії зауважили, що пошкодження значні, а ремонт потребуватиме часу.

Зазначається, що енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 7 тисячам родин.

Наразі ще 26,9 тисячі домівок залишаються без світла.

Атака на Одещину

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у ніч проти 29 жовтня ворог здійснив чергову масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини.

"Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. На жаль, є постраждалий, якому надано необхідну медичну допомогу", - розповів очільник Одещини.

Він додав, що частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання, а об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах.

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення Одещини.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 22 жовтня армія Росії завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.

Автор:
Світлана Манько