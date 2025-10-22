РФ завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині

22 жовтня вночі армія РФ знову завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 14 200 родин.

"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - зауважили в ДТЕК.

Атака на Одещину

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ворог вчергове завдав масованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини.

За його словами, внаслідок атак ударними безпілотниками у місті Ізмаїл пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Виникли займання.

На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих.

"Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", - зауважив Кіпер

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 9 жовтня армія Росії завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.