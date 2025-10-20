Росія завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК на Дніпропетровщині

Вранці 20 жовтня 2025 року російські війська вдарили по збагачувальній фабриці, що належить компанії ДТЕК, розташованій у Дніпропетровській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Наразі на об'єкті триває ліквідація наслідків атаки. За попередньою інформацією, працівники фабрики не постраждали.

Представники ДТЕК наголосили, що це вже шостий масштабний удар по вугільних підприємствах компанії, який ворог здійснив протягом останніх двох місяців.

Атаки РФ на об’єкти ДТЕК

Нагадаємо, вечері 19 жовтня російські окупанти завдали ударів дронами по вуглевидобувному підприємству компанії ДТЕК на Дніпропетровщині. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітники шахти. Усіх шахтарів вдалося неушкодженими підняти на поверхню.

16 жовтня росіяни атакували дронами та ракетами об'єкти газовидобутку ДТЕК у Полтавській області. Через удари роботу об'єктів було зупинено.

Також 8 жовтня російська армія завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Це був другий об'єкт компанії, атакований окупантами протягом доби. 8 жовтня РФ також атакувала об’єкт ДТЕК, завдавши удару по теплоелектростанції. Внаслідок атаки поранено двох енергетиків.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.