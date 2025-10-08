Росія атакувала ТЕС ДТЕК: поранено двох енергетиків

8 жовтня російська окупаційна армія завдала удару по теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок атаки поранено двох енергетиків.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу.

Повідомляється, що серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Фахівці працюють над усуненням наслідків.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

У ДТЕК не називають, де розташована ТЕС, що опинилася під ударом. Однак у "Чернігівобленерго" повідомляли, що росіяни вдарили по енергетичному об'єкту в Ніжинському районі Чернігівської області, через це знеструмлені понад 4,5 тисячі абонентів. Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус також заявляв , що російські війська атакували об’єкт інфраструктури в Ніжині.

У вересні два російські FPV-дрони влучили в енергооб'єкт ДТЕК в одному з прифронтових міст Дніпропетровської області.

Також армія Росії вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Внаслідок атаки зруйнована будівля підприємства та пошкодження технологічного обладнання.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нещодавно ДТЕК ввів в експлуатацію 200 МВт установок зберігання електроенергії спільно з американською компанією Fluence.