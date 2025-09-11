ДТЕК ввів в експлуатацію одну з найбільших систем накопичення енергії у Східній Європі

Енергохолдинг ДТЕК, власником якого є Рінат Ахметов, ввів в експлуатацію 200 МВт установок зберігання електроенергії спільно з американською компанією Fluence. Запуск установок відбувся 10 вересня, повідомляє Delo.ua.

Компанія підключила до енергосистеми 6 нових об’єктів різної потужності – від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях. Загалом система зможе зберігати 400 МВт·год електроенергії, достатньої для забезпечення електроенергією 600 000 українських домівок протягом двох годин, що робить її одною з найбільших систем УЗЕ в Східній Європі. Робота нових систем підвищить безпеку електропостачання, знизить ризики відключень та аварій, особливо в умовах руйнування маневрової генерації.

Загальні інвестиції ДТЕК в будівництво становили €125 млн. Системи зберігання енергії забезпечать для енергосистеми України вищий рівень стійкості та стабільності, а також сприятимуть розвитку "зеленої" енергетики та децентралізації енергосистеми України.

Проєкт був реалізований для надання допоміжних послуг "Укренерго" за п'ятирічним контрактом. Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко розповів журналістам, що окупність цього проєкту УЗЕ в рамках контракту складе більш як 20%, але це залежатиме від того, як "Укренерго" виконуватиме свої забов'язання за контрактом. При цьому він зауважив, що вважає за необхідне створення спеціального фонду, який буде гарантувати виконання забов'язань "Укренерго".

"Я сподіваюся що "Укренерго" знайде для цього кошти, але паралельно ми розробляємо різні моделі, які дозволять гарантувати забов'язання", — зауважив топменеджер.

Енергетичні компанії готуються до запуску УЗЕ за тендером з "Укренерго"

В середині серпня 2024 компанія "Укренерго" провела довгостроковий спеціальний аукціон на закупівлю РПЧ на 5 років для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Він передбачав закупівлю РПЧ на 99 МВт.

Умовами передбачено, що переможці аукціону вже розпочнуть свою роботу у жовтні 2025 року. Таким чином Україна отримає більше нових енергетичних проєктів в умовах дефіциту і прогнозованого зростання потреб у балансуючих потужностях у вигляді промислових накопичувачів електроенергії.

Станом на вересень 2025 року частина компаній-переможців вже побудувала потужності для виконання забов'язань перед замовником. Зокрема, в компанії ОККО побудували та запустили УЗЕ потужністю 20 МВт у лютому. Тим часом група компаній KNESS завершила будівництво УЗЕ ємністю 100 МВт-год наприкінці серпня.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, який налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.