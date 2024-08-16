"Батарейки", жвава конкуренція та стимули. Які перспективи для ринку відкривають аукціони від "Укренерго"

Український системний оператор НЕК «Укренерго» провів довгоочікуваний перший спеціальний аукціон з придбання послуги з надання швидкого резерву підтримки частоти на 5 років. Особливістю аукціону стали одразу декілька факторів – залучення нових для ринку компаній, значна конкуренція та стимул для нових збудованих балансуючих потужностей вже наступної осені.

Що це означає для енергосистеми

Ринок допоміжних послуг – один із сегментів ринку електричної енергії, на якому оператор системи передачі закуповує послуги для забезпечення надійної роботи енергосистеми. Українським оператором було оголошено про запуск довгострокових спецаукціонів на резерв підтримання частоти (РПЧ) та автоматичний резерв відновлення частоти (аРВЧ), з терміном надання послуг у 5 років. Перший аукціон, що відбувся у четвер, 15 серпня передбачав закупівлю РПЧ, на 99 МВт.

Раніше аналогічні аукціони контракти укладались максимально на 1 рік, що знижувало зацікавленість від потенційних інвесторів. Відтепер довгострокові договори з фіксованою в євро оплатою дають компаніям більше можливостей для залучення коштів, зокрема і від міжнародних фінансових організацій.

Умовами передбачено, що переможці аукціону вже розпочнуть свою роботу у жовтні 2025-го року. Тобто, Україна отримає більше нових енергетичних проєктів вже досить скоро. В поточних умовах дефіциту і прогнозованого зростання потреб у балансуючих потужностях – це перемога.

Для кого цей аукціон потрібен

Перший аукціон зібрав 39 учасників, з яких 12 стали переможцями. Як зазначив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, перемогли нові для ринку компанії. За його словами, на сьогодні активність на короткострокових аукціонах невисока, а на перший аукціон на 5 років прийшла рекордна кількість компаній, що свідчить про зацікавленість саме до такого формату.

Найбільший інтерес викликає цей сегмент у компаній, що займаються установками зберігання енергії (energy storage). Вони є найбільш конкурентоспроможними, хоча й газова генерація також брала участь. Раніше для надання допоміжних послуг сертифікувалась більш традиційна генерація – теплові, атомні та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі.

Проведений аукціон ж був спрямований саме на залучення нових гравців на ринок та стимулювання інвестицій. Ні приватного ДТЕК, ні державних «Укргідроенерго» та «Енергоатому» серед переможців немає.

Ринок допоміжних послуг не стане єдиним джерелом доходу для переможців. Частина потужності буде зарезервована під допоміжну послугу, а частина зможе працювати на інших сегментах, зокрема, на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку. За оцінками «Укренерго», установка зі зберігання енергії на 10 МВт зможе за рік заробити на ринку допоміжних послуг 1,4 млн євро, а додатково на продажі електроенергії – ще близько 4 млн євро.

Період окупності визначають 3 роки – проте поки, насправді, для інвесторів ця цифра звучить дещо нереалістичною. Якби дійсно все працювало з такими термінами – ми б вже побачили активне будівництво систем накопичення енергії.

Допоміжні послуги фінансуються системним оператором з тарифу на диспетчеризацію. Наприклад, на 2024-ий рік витрати на придбання ДП складають близько 65% від тарифу. За попередніми результатами довгострокового аукціону, середньозважена ціна за мегават склала близько 700 грн, в той час як прайс-кеп на цьому сегменті – 1339,82 грн за мегават. На сьогодні, підвищення граничної ціни на цьому сегменті не обговорють, але в Енергорегулятори не виключають, що з часом такий крок буде зроблено. Але, навіть за поточного обмеження, зацікавленість потенційних учасників лишається значною.

Що далі

Вже наступного тижня, 22 серпня, буде проведено ще один спецаукціон на пʼятирічний контракт - з придбання послуги з надання швидкого резерву підтримки частоти (аРВЧ). Потреба на ньому буде значно вищою, ніж на РПЧ – 579 МВт (на завантаження) та 421 МВт (на розвантаження). Очікується, що конкуренція буде меншою через більший обсяг потреби, і заявки подаватимуть ті компанії, які не виграли на попередньому аукціоні. Результати ж першого аукціону можуть бути оскаржені до 15:30 16 серпня, а повний перелік переможців на аукціоні не буде публічно представлений через безпекові міркування. Переможці протягом 30 днів мають внести фінансове забезпечення на ескроу-рахунки.

Високий інтерес до першого аукціону довів, що такий крок був правильним. Водночас, механізм підтримки інвестицій має і надалі розвиватись, розширюючи стимули для нової генерації. Проєкти energy storage та малої газової генерації залишаються дорогими, а виключно перспектив роботи на українському ринку в поточних умовах, з урахуванням прайс-кепів та відсутності повноцінного market-сoupling, недостатньо.