"Батарейки", живая конкуренция и стимулы. Какие перспективы для рынка открывают аукционы от "Укрэнерго"

Украинский системный оператор НЭК «Укрэнерго» провел первый первый специальный аукцион по приобретению услуги по предоставлению быстрого резерва поддержки частоты на 5 лет. Особенностью аукциона стали сразу несколько факторов – привлечение новых для рынка компаний, значительная конкуренция и стимул для новых балансирующих мощностей уже следующей осенью.

Что это значит для энергосистемы

Рынок вспомогательных услуг – один из сегментов рынка электроэнергии, на котором оператор системы передачи закупает услуги для обеспечения надежной работы энергосистемы. Украинским оператором было объявлено о запуске долгосрочных спецаукционов на резерв поддержания частоты (РПЧ) и автоматический резерв восстановления частоты (аРВЧ) со сроком предоставления услуг в 5 лет. Первый аукцион, состоявшийся в четверг, 15 августа предусматривал закупку РПЧ на 99 МВт.

Ранее аналогичные аукционы контракты заключались максимально на 1 год, что снижало заинтересованность потенциальных инвесторов. Теперь долгосрочные договоры с фиксированной в евро оплатой дают компаниям больше возможностей для привлечения средств, в том числе и от международных финансовых организаций.

Условиями предусмотрено, что победители аукциона уже начнут свою работу в октябре 2025 года. То есть, Украина получит больше новых энергетических проектов уже довольно скоро. В текущих условиях дефицита и прогнозируемого роста потребностей в балансирующих мощностях – это победа.

Для кого этот аукцион нужен

Первый аукцион собрал 39 участников, из которых 12 стали победителями. Как отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, победили новые для рынка компании. По его словам, на сегодняшний день активность на краткосрочных аукционах невысокая, а на первый аукцион на 5 лет пришло рекордное количество компаний, что свидетельствует о заинтересованности именно в таком формате.

Наибольший интерес представляет этот сегмент у компаний, занимающихся установками хранения энергии (energy storage). Они наиболее конкурентоспособны, хотя и газовая генерация также участвовала. Ранее для предоставления вспомогательных услуг сертифицировалось более традиционное поколение – тепловые, атомные и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали.

Проведенный аукцион был направлен именно на привлечение новых игроков на рынок и стимулирование инвестиций. Ни частного ДТЭК, ни государственных «Укргидроэнерго» и «Энергоатома» среди победителей нет.

Рынок вспомогательных услуг не станет единственным источником дохода победителям. Часть мощности будет зарезервирована во вспомогательную услугу, а часть сможет работать на других сегментах, в частности, на рынке «в сутки вперед» и внутрисуточном рынке. По оценкам Укрэнерго, установка по хранению энергии на 10 МВт сможет за год заработать на рынке вспомогательных услуг 1,4 млн евро, а дополнительно на продаже электроэнергии – еще около 4 млн евро.

Период окупаемости определяют 3 года – однако пока на самом деле для инвесторов эта цифра звучит несколько нереалистичной. Если бы действительно все работало с такими терминами – мы бы увидели активное строительство систем накопления энергии.

Вспомогательные услуги финансируются системным оператором по тарифу на диспетчеризацию. Например, на 2024 год расходы на приобретение ГП составляют около 65% от тарифа. По предварительным результатам долгосрочного аукциона средневзвешенная цена за мегаватт составила около 700 грн, в то время как прайс-кеп на этом сегменте – 1339,82 грн за мегаватт. На сегодняшний день повышение предельной цены на этом сегменте не обсуждают, но в Энергорегуляторы не исключают, что со временем такой шаг будет сделан. Но даже при текущем ограничении заинтересованность потенциальных участников остается значительной.

Что дальше

Уже на следующей неделе, 22 августа, будет проведен еще один спецаукцион на пятилетний контракт – по приобретению услуги по оказанию быстрого резерва поддержки частоты (аРВЧ). Потребность на нем будет значительно выше, чем на РПЧ – 579 МВт (на погрузку) и 421 МВт (на погрузку). Ожидается, что конкуренция будет меньше из-за большего объема потребности, и заявки будут подавать те компании, которые не выиграли на предыдущем аукционе. Результаты же первого аукциона могут быть обжалованы до 15:30 16 августа, а полный перечень победителей на аукционе не будет публично представлен из-за соображений безопасности. Победители в течение 30 дней должны внести финансовое довольствие на эскроу-счета.

Высокий интерес к первому аукциону доказал, что такой шаг был верен. В то же время механизм поддержки инвестиций должен и дальше развиваться, расширяя стимулы для нового поколения. Проекты energy storage и малого газового поколения остаются дорогими, а исключительно перспектив работы на украинском рынке в текущих условиях, с учетом прайс-кепов и отсутствия полноценного market-сoupling, недостаточно.