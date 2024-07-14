"Укрэнерго" будет выкупать электроэнергию у бизнеса, который построит децентрализованную генерацию

"Укрэнерго" планирует выкупать электричество у частного бизнеса, который построит децентрализованную генерацию, в том числе газовые электростанции. Речь идет о долгосрочных контрактах, заключаемых после аукциона.

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Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "Суспільному".

"Мы как "Укрэнерго" будем на 5 лет покупать у новых электростанций услуги сбалансирования, по сути, энергосистемы. Мы будем заключать контракт с еще не построенными электростанциями на 5 лет вперед. Мы будем обязываться по определенной на аукционной цене выкупать у них услугу сбалансирования", - заявил Кудрицкий.

Он сообщил, что этот контракт можно будет принести в банк и получить под него кредитование.

"Таким образом, частный бизнес сможет просчитать свои финансовые инвестиционные модели на 5 лет вперед", - добавил глава "Укрэнерго".

Кудрицкий также анонсировал, что через несколько недель, возможно, через две или три, “Укрэнерго” анонсирует первый такой аукцион для инвесторов, которые готовы строить новую децентрализованную генерацию в Украине, по результатам которой будут заключать такие пятилетние контракты.

Он выразил надежду, что объем участников на этом аукционе составит величину, которая будет близка к тому же 1 гигаватту, о котором все так много говорят.

"Это очень важно, чтобы инвесторы пришли и получили такой долгосрочный инструмент для себя как контракт с нами на выкуп их услуги, которую они будут предоставлять 5 лет украинской энергосистеме", - сказал Кудрицкий.

Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической устойчивости в условиях ударов РФ по энергосистеме.

Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы бы предлагали таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.

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Напомним, что, учитывая уничтожение в результате российских ударов большинства генерирующих мощностей украинской энергетики в последние месяцы, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в мае упростила подключение газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установок к сетям. Кроме того, они были освобождены от уплаты соответствующих ставок за присоединение.

После этого Кабинет министров принял постановление, отменившее ряд бюрократических процедур, чтобы упростить размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

В целом, правительство сейчас работает над децентрализацией энергосистемы и обсуждает с партнерами Украины поставки дизель-генераторов, когенерационных установок и мобильных котельных, прежде всего для прифронтовых регионов. Министерству энергетики при этом поручено проработать вопрос установки газопоршневых установок в каждом областном центре.

Фото: ua.depositphotos.com