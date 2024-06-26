В Украине определили локации, где разместят малые электростанции, - Минэнерго

Украина определила локации, где могут быть установлены газовые турбины и газопоршневые установки. Это оборудование власти планируют закупить из Фонда поддержки энергетики.

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Об этом шла речь во время встречи министра энергетики Германа Галущенко с директором секретариата Энергетического Сообщества Артуром Лорковским, передает пресс-служба Минэнерго.

"Для наращивания мощностей к следующей зиме мы ведем активную работу с международными партнерами, бизнесом и местными властями для установления распределенной генерации на местах. По всей территории страны определены локации, где могут быть установлены газовые турбины и газопоршневые установки, позволяющие обеспечить критические потребности в электроснабжении в холодный период", – подчеркнул Галущенко.

По его словам, закупить соответствующее оборудование планируется за счет Фонда поддержки энергетики Украины. Общая сумма взносов доноров в Фонд (перечисленных и анонсированных) составляет более 545 млн евро.

Как сообщается, особое внимание во время встречи было уделено вопросам логистики поставок в Украину энергетического оборудования от стран-партнеров, а также защиты энергетических объектов.

Напомним, что, учитывая уничтожение в результате российских ударов большинства генерирующих мощностей украинской энергетики в последние месяцы, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в мае упростила подключение газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установок к сетям. Кроме того, они были освобождены от уплаты соответствующих ставок за присоединение.

После этого уже Кабинет министров принял постановление, отменившее ряд бюрократических процедур, чтобы упростить размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

Фонд поддержки энергетики Украины

Фонд поддержки энергетики Украины – это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

По словам министра энергетики Украины, средства поступали, в частности, от Германии, Великобритании, Испании, Австрии, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Норвегии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики.

Недавно США объявили о выделении более 1,5 миллиарда долларов на укрепление энергетического сектора Украины, решение гуманитарных потребностей и укрепление гражданской безопасности.

США свой первый взнос в Фонд в размере 25 миллионов долларов внесли в ноябре прошлого года.

Украинская энергетика получит более $1 млрд дополнительной помощи

Во время Международной конференции по восстановлению Украины 2024 г. в Берлине состоялось заседание высокого уровня Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины с участием представителей 25 стран. Тогда было объявлено о дополнительной поддержке на сумму свыше 1 млрд долларов.

Кроме того, страны-партнеры отметили важность увеличения экспорта электроэнергии в Украину ENTSO-E и усиления усилий по предоставлению оборудования для ремонтов до зимы 2024/2025 годов.