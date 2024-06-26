В Україні визначили локації, де розмістять малі електростанції, - Міненерго

Україна визначила локації, де можуть бути встановлені газові турбіни та газопоршневі установки. Це обладнання влада планує закупити з Фонду підтримки енергетики.

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Про це йшлося під час зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з директором секретаріату Енергетичного Співтовариства Артуром Лорковським, передає пресслужба Міненерго.

"Для нарощування потужностей до наступної зими ми ведемо активну роботу з міжнародними партнерами, бізнесом і місцевою владою для встановлення розподіленої генерації на місцях. По всій території країни визначено локації, де можуть бути встановлені газові турбіни та газопоршневі установки, які дозволять забезпечити критичні потреби в електропостачанні у холодний період", – наголосив Галущенко.

За його словами, закупити відповідне устаткування планують за кошти Фонду підтримки енергетики України. Наразі загальна сума внесків донорів до Фонду (перерахованих та анонсованих) складає понад 545 млн євро.

Як повідомляється, окрему увагу під час зустрічі було приділено питанням логістики постачання в Україну енергетичного обладнання від країн-партнерів, а також захисту енергетичних об'єктів.

В Україні працюють над створенням альтернативної генерації: що планують

Нагадаємо, що з огляду на знищення внаслідок російських ударів більшості генеруючих потужностей української енергетики в останні місяці Нацкомісія з регулювання у енергетики та комунальних послуг в травні спростила підключення газотурбінних, газопоршневих та когенераційних установок до мереж. Крім того, їх звільнили від сплати відповідних ставок за приєднання.

Після цього вже Кабінет міністрів ухвалив постанову, що скасувала низку бюрократичних процедур, аби спростити розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж.

Загалом уряд наразі працює над децентралізацією енергосистеми і обговорює з партнерами України поставки дизель-генераторів, когенераційних установок та мобільних котелень, насамперед для прифронтових регіонів. Міністерству енергетики при цьому доручено опрацювати питання встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.

Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України - це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

За словами міністра енергетики України, кошти надходили, зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Австрії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Норвегії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики.

Нещодавно США оголосили про виділення понад 1,5 мільярда доларів на зміцнення енергетичного сектору України, вирішення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки.

США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.

Українська енергетика отримає понад $1 млрд додаткової допомоги

Під час Міжнародної конференції з відновлення України 2024 у Берліні відбулося засідання високого рівня Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України за участю представників 25 країн. Тоді було оголошено про додаткову підтримку на суму понад 1 млрд доларів.

Крім того, країни-партнери наголосили на важливості збільшення експорту електроенергії в Україну ENTSO-E та посилення зусиль з надання обладнання для ремонтів до зими 2024/2025 років.