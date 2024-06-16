Норвегія виділяє $74 млн Україні на ремонт енергетичної інфраструктури

Норвегія надасть Україні додаткові 1,1 мільярда норвезьких крон (понад 74 мільйони доларів США), щоб допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, пише The Guardian.

"Росія здійснює масові, систематичні атаки, щоб паралізувати енергомережу, але українці працюють день і ніч, щоб забезпечити необхідне постачання електроенергії для населення", — заявив прем’єр-міністр Норвегії.

Він додав, що підтримує діалог з українською владою про те, як вона може використати ці кошти найбільш ефективно.

"Самі українці найкраще розуміють, що потрібно", – підкреслив Стьоре, додавши, що важливо розпочати ремонт інфраструктури до настання зими.

Він повідомив, що 120 мільйонів крон підуть на ремонт енергоструктури у Харкові, який останнім часом особливо сильно постраждав від нападів Росії.

Сонячні батареї будуть встановлені в семи пологових відділеннях і операційних в Харківській області.

У 2022 році Норвегія надала українській енергетиці 2,1 млрд крон фінансування, торік – 1,9 млрд крон.

Скандинавська країна пообіцяла надати 75 мільярдів крон військової та цивільної допомоги Україні на п’ятирічний період 2023-2027 років, причому фінансування виділяється щороку відповідно до потреб України.

Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України - це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Наразі сума внесків до Фонду підтримки енергетики (анонсованих та вже перерахованих) зросла до понад 438 мільйонів євро.

За словами міністра енергетики України, кошти надходили, зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Австрії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.