Норвегия выделяет $73 млн Украине на ремонт энергетической инфраструктуры

Норвегия предоставит Украине дополнительные 1,1 миллиарда норвежских крон (свыше 73 миллионов долларов США), чтобы помочь в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры.

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Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, пишет The Guardian.

"Россия осуществляет массовые, систематические атаки, чтобы парализовать энергосеть, но украинцы работают день и ночь, чтобы обеспечить необходимые поставки электроэнергии для населения", - заявил премьер-министр Норвегии.

Он добавил, что поддерживает диалог с украинскими властями о том, как они могут использовать эти средства наиболее эффективно.

"Сами украинцы лучше понимают, что нужно", - подчеркнул Стере, добавив, что важно начать ремонт инфраструктуры до наступления зимы.

Он сообщил, что 120 миллионов крон пойдут на ремонт энергоструктуры в Харькове, который в последнее время особенно сильно пострадал от нападений России.

Солнечные батареи будут установлены в семи родильных отделениях и операционных в Харьковской области.

В 2022 году Норвегия предоставила украинской энергетике 2,1 млрд. крон финансирования, в прошлом году – 1,9 млрд. крон.

Скандинавская страна пообещала предоставить 75 миллиардов крон военной и гражданской помощи Украине на пятилетний период 2023-2027 годов, причем финансирование выделяется ежегодно в соответствии с потребностями Украины.

Фонд поддержки энергетики Украины

Фонд поддержки энергетики Украины – это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

В настоящее время сумма взносов в Фонд поддержки энергетики (анонсированных и уже перечисленных) выросла до более чем 438 миллионов евро.

По словам министра энергетики Украины, средства поступали, в частности, от Германии, Великобритании, Испании, Австрии, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый взнос в Фонд в размере 25 миллионов долларов внесли в ноябре прошлого года.