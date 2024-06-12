Норвегия выделит €240 млн на усиление украинского ПВО

Норвегия предоставит 240 млн евро на усиление украинской ПВО, в том числе профинансирует часть из около сотни ракет-перехватчиков к системе Patriot, предоставление которых анонсировала Германия.

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Об этом объявил МИД Норвегии, передает "Европейская правда".

Дипломатическое ведомство напомнило, что Германия сообщила, что вместе с Данией, Норвегией и Нидерландами передаст Украине 100 ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot, из которых более 30 уже предоставили.

Norway will contribute € 240 M to air defense measures for Ukraine. Today, 🇩🇪 confirmed that it, together with🇳🇴,🇩🇰 and 🇳🇱, will finance re-procurement of a Patriot system so that 100 Patriot missiles can be quickly donated to 🇺🇦. 🇳🇴 will contribute € 125 M to this cooperation. pic.twitter.com/4FcYshHHBy — Norway MFA (@NorwayMFA) June 11, 2024

Согласно заявлению, Норвегия предоставит 125 млн евро для этого общего с союзниками проекта и в общей сложности 240 млн евро на усиление украинской ПВО.

Напомним, в марте Норвегия выделила 140 млн евро на закупку снарядов для Украины.

Украина подписала соглашение о безопасности с Норвегией

Норвегия стала 15-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности. Согласно ему, в этом году Норвегия выделит Украине минимум 1,2 млрд евро (13,5 млрд норвежских крон) военной помощи. В общей сложности на 2023-2027 годы в Программе Нансена по поддержке Украины предусмотрено около 6,4 млрд евро.

Норвегия вместе с союзниками будет помогать Украине наращивать возможности в сфере современных боевых самолетов, в частности, уже зафиксирована готовность передать истребители F-16.

Стороны будут углублять оборонно-промышленное сотрудничество. Норвегия будет вносить весомый вклад в развитие морских возможностей Украины в Черном и Азовском морях, продолжит поставлять системы NASAMS, оборудование и обучать специалистов.

Невоенные блоки соглашения охватывают поддержку Украинской формулы мира, санкций против агрессора, возмещение ущерба, привлечение РФ к ответственности, экономическое восстановление, гуманитарное разминирование, защиту критической инфраструктуры и противодействие российской пропаганде.

Норвегия твердо убеждена, что будущее Украины в евроатлантическом сообществе, поэтому будет работать над будущим членством страны в НАТО.

Фото: ua.depositphotos.com