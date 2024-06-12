- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Норвегия выделит €240 млн на усиление украинского ПВО
Норвегия предоставит 240 млн евро на усиление украинской ПВО, в том числе профинансирует часть из около сотни ракет-перехватчиков к системе Patriot, предоставление которых анонсировала Германия.
Об этом объявил МИД Норвегии, передает "Европейская правда".
Дипломатическое ведомство напомнило, что Германия сообщила, что вместе с Данией, Норвегией и Нидерландами передаст Украине 100 ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot, из которых более 30 уже предоставили.
Согласно заявлению, Норвегия предоставит 125 млн евро для этого общего с союзниками проекта и в общей сложности 240 млн евро на усиление украинской ПВО.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, в марте Норвегия выделила 140 млн евро на закупку снарядов для Украины.
Украина подписала соглашение о безопасности с Норвегией
Норвегия стала 15-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности. Согласно ему, в этом году Норвегия выделит Украине минимум 1,2 млрд евро (13,5 млрд норвежских крон) военной помощи. В общей сложности на 2023-2027 годы в Программе Нансена по поддержке Украины предусмотрено около 6,4 млрд евро.
Норвегия вместе с союзниками будет помогать Украине наращивать возможности в сфере современных боевых самолетов, в частности, уже зафиксирована готовность передать истребители F-16.
Стороны будут углублять оборонно-промышленное сотрудничество. Норвегия будет вносить весомый вклад в развитие морских возможностей Украины в Черном и Азовском морях, продолжит поставлять системы NASAMS, оборудование и обучать специалистов.
Невоенные блоки соглашения охватывают поддержку Украинской формулы мира, санкций против агрессора, возмещение ущерба, привлечение РФ к ответственности, экономическое восстановление, гуманитарное разминирование, защиту критической инфраструктуры и противодействие российской пропаганде.
Норвегия твердо убеждена, что будущее Украины в евроатлантическом сообществе, поэтому будет работать над будущим членством страны в НАТО.
Фото: ua.depositphotos.com