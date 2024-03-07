Норвегия выделяет €140 млн на закупку снарядов для Украины

Норвегия анонсировала взнос в размере 140 миллионов евро, чтобы в сотрудничестве с Чехией приобрести для Украины артиллерийские боеприпасы. Норвегия также присоединилась к международной Коалиции по противовоздушной обороне.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Для нас важно, чтобы норвежская военная поддержка помогала покрывать потребности, которые являются приоритетными для Украины в ее борьбе", — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Идея закупить 800 тысяч боеприпасов за пределами Европейского Союза была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже 26 февраля.

"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - подчеркнул Павел, но отметил, что для этого нужны деньги.

Фиала сообщил, что это предложение поддержали 15 стран, но называть их не стал. Известно, что среди них Франция, Нидерланды, а теперь – Норвегия. При этом Нидерланды выделят на инициативу более 100 миллионов евро.

Латвия также объявила о намерениях присоединиться к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины. Об этом глава латвийского оборонного ведомства сообщил в соцсети Х.

Помощь от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн. снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать вне блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Позднее издание Bloomberg писало, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это значит, что текущий бюджет может быть недостаточно велик для достижения поставленных целей.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют изготовить миллион обещанных боеприпасов Украине к весне 2024 года.

В феврале 2024 года председатель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмигалем сообщил, что Украина является самым высоким приоритетом для Евросоюза и до конца года получит 1 миллион необходимых боеприпасов.

Источник фото: ua.depositphotos.com