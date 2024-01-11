В Евросоюзе заявили, что успеют произвести до весны миллион боеприпасов для Украины

В Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют изготовить миллион обещанных Украине боеприпасов к весне 2024 года.

Об этом заявила представитель Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель, передает Европейская правда.

По ее словам, у европейской промышленности уже есть производственные мощности, благодаря которым можно произвести миллион артиллерийских снарядов.

"Мы достигнем этой цели к весне", – отметила она.

Вместе с тем, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано напомнил, что на конец декабря 2023 года в Украину уже поступило более 300 тысяч боеприпасов, а 3300 ракет было доставлено из существующих запасов.

"У нас также есть по меньшей мере 180 тысяч снарядов, на которые уже размещен заказ по состоянию на конец декабря, и это количество увеличивается согласно контрактам", - пояснил он.

Проблемы с помощью от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши говорил, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать вне блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Около 12 стран, включая страны Балтии, Германию, Нидерланды и Польшу, собираются или уже поставили около 300-400 тысяч боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на €52 млн, а производство должно начаться в 2024 году.

Однако один из собеседников Bloomberg сказал, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это значит, что текущий бюджет может быть недостаточно велик для достижения поставленных целей.

По данным Reuters по состоянию на 6 декабря Украина получила от государств-членов ЕС 480 тысяч артиллерийских снарядов.

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