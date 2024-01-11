У Євросоюзі заявили, що встигнуть виготовити до весни мільйон боєприпасів для України

У Єврокомісії впевнені, що, не дивлячись на уповільнення процесу, країни Євросоюзу встигнуть виготовити мільйон обіцяних Україні боєприпасів до весни 2024 року.

Про це заявила речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель, передає Європейська правда.

За її словами, європейська промисловість вже має виробничі потужності, завдяки яким можна виробити мільйон артилерійських снарядів.

"Ми досягнемо цієї мети до весни", – зазначила вона.

Разом з тим, офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано нагадав, що станом на кінець грудня 2023 року в Україну вже надійшло більше 300 тисяч боєприпасів, а 3300 ракет було доставлено з існуючих запасів.

"Ми також маємо щонайменше 180 тисяч снарядів, на які вже розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно з контрактами", – пояснив він.

Проблеми з допомогою від ЄС з боєприпасами

Нагадаємо, навесні 2023 року Євросоюз пообіцяв Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців. Проте після досягнення згоди виникла суперечка стосовно того, де ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку. Однак проти такої ідеї виступила Франція.

Близько 12 країн, у тому числі країни Балтії, Німеччина, Нідерланди та Польща, збираються або вже поставили близько 300-400 тисяч боєприпасів переважно через ініціативу ЄС. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія, яка не є членом ЄС, розмістили замовлення на €52 млн, а виробництво повинно розпочатися у 2024 році.

Однак один зі співрозмовників Bloomberg сказав, що з моменту запуску ініціативи ціна на боєприпаси зросла, а це означає, що поточний бюджет може бути недостатньо великим для досягнення поставлених цілей.

За даними Reuters станом на 6 грудня, Україна отримала від держав-членів ЄС 480 тисяч артилерійських снарядів.

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