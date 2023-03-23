Лідери ЄС підтримали спільну закупівлю снарядів для України

Лідери країн Європейського Союзу підтримали спільну закупівлю одного мільйона боєприпасів для України протягом наступних 12 місяців. Про це йдеться у висновках саміту ЄС.

Зазначається, що Євросоюз та держави-члени блоку нарощують зусилля, щоб допомогти задовольнити нагальні військові та оборонні потреби України.

"Беручи до уваги інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, Європейська Рада вітає досягнуту в Раді (ЄС, – ред.) угоду про термінове постачання Україні боєприпасів класу "земля-земля" та артилерійських боєприпасів і, якщо потрібно, ракет, у тому числі шляхом спільних закупівель та мобілізації відповідного фінансування", – йдеться у висновках.

Нагадаємо, на початку березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів, щоб допомогти Україні.

20 березня Норвегія та 17 ​​країн блоку підписали проєкт спільної закупівлі боєприпасів. Пізніше до нього приєдналися Іспанія та Польща.

Передбачається, що на відповідні цілі буде витрачено 2 млрд євро. А єврокомісар Тьєррі Бретон повідомив, що на додачу до цієї суми планується виділити ще від 300 до 500 млн євро, які підуть на підтримку виробників боєприпасів.