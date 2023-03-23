- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Лідери ЄС підтримали спільну закупівлю снарядів для України
Лідери країн Європейського Союзу підтримали спільну закупівлю одного мільйона боєприпасів для України протягом наступних 12 місяців. Про це йдеться у висновках саміту ЄС.
Зазначається, що Євросоюз та держави-члени блоку нарощують зусилля, щоб допомогти задовольнити нагальні військові та оборонні потреби України.
"Беручи до уваги інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, Європейська Рада вітає досягнуту в Раді (ЄС, – ред.) угоду про термінове постачання Україні боєприпасів класу "земля-земля" та артилерійських боєприпасів і, якщо потрібно, ракет, у тому числі шляхом спільних закупівель та мобілізації відповідного фінансування", – йдеться у висновках.
Нагадаємо, на початку березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів, щоб допомогти Україні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
20 березня Норвегія та 17 країн блоку підписали проєкт спільної закупівлі боєприпасів. Пізніше до нього приєдналися Іспанія та Польща.
Передбачається, що на відповідні цілі буде витрачено 2 млрд євро. А єврокомісар Тьєррі Бретон повідомив, що на додачу до цієї суми планується виділити ще від 300 до 500 млн євро, які підуть на підтримку виробників боєприпасів.