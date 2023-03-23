ЄС планує додатково виділити до 500 млн євро на підтримку виробників боєприпасів

Європейський Союз планує витратити від 300 до 500 мільйонів євро на підтримку виробників боєприпасів із бюджету блоку.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на єврокомісара Тьєррі Бретона.

Зазначається, що ці кошти будуть надходити на додачу до 2 мільярдів євро, погодженних раніше, оскільки ЄС має намір надати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів упродовж 12 місяців.

Кошти стануть частиною третього напряму ширшої стратегії щодо збільшення виробничих потужностей у ЄС. Програма також передбачає спільні закупівлі боєприпасів та відшкодування через Європейський фонд миру того, що держави-члени відправляють зі своїх запасів як сучасні, так і радянські боєприпаси в Україну.

Бретон також визнав можливі проблеми у виробництві пороху.

"Це на нашому радарі, ми вже почали працювати над цим", - сказав Бретон, додавши, що деякі країни вже є кандидатами на створення нових потужностей.

Як зазначає Bloomberg, держави-члени ЄС були проінформовані про те, що однією з ключових проблем у виробництві боєприпасів є постачання пороху, оскільки зараз його постачає всього кілька країн. ЄС прагне збільшити виробництво як на існуючих, так і на нових підприємствах.

Нагадаємо, на початку березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів, щоб допомогти Україні.

20 березня Норвегія та 17 ​​країн блоку підписали проєкт спільної закупівлі боєприпасів. Однак документ не узгодили представники Польщі, Угорщини, Болгарії, Іспанії, Словенії, Литви, Латвії, Італії, Данії та Ірландії. Передбачалося, що девʼять із десяти цих держав можуть приєднатися до ініціативи пізніше, а ось Угорщина категорично відмовилася брати участь у постачанні снарядів Україні.