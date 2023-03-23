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ЕС планирует дополнительно выделить до 500 млн евро в поддержку производителей боеприпасов

Фото: Depositphotos

Европейский Союз планирует потратить от 300 до 500 миллионов евро на поддержку производителей боеприпасов из бюджета блока.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара Тьерри Бретона.

Отмечается, что эти средства будут поступать вдобавок к 2 миллиардам евро, согласованным ранее, поскольку ЕС намерен предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

Средства станут частью третьего направления более широкой стратегии по увеличению производственных мощностей в ЕС. Программа также предусматривает совместную закупку боеприпасов и возмещение через Европейский фонд мира того, что государства-члены отправляют из своих запасов как современные, так и советские боеприпасы в Украину.

Бретон также признал возможные проблемы в производстве пороха.

"Это на нашем радаре, мы уже начали работать над этим", - сказал Бретон, добавив, что некоторые страны уже являются кандидатами на создание новых мощностей.

Как отмечает Bloomberg, государства-члены ЕС были проинформированы о том, что одной из ключевых проблем в производстве боеприпасов является снабжение пороха, поскольку сейчас его поставляет всего несколько стран. ЕС стремится увеличить производство как на существующих, так и новых предприятиях.

Напомним, в начале марта страны ЕС достигли консенсуса относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине.

20 марта Норвегия и 17 стран блока подписали проект совместной закупки боеприпасов. Однако документ не согласовали представители Польши, Венгрии, Болгарии, Испании, Словении, Литвы, Латвии, Италии, Дании и Ирландии. Предполагалось, что девять из десяти этих государств могут присоединиться к инициативе позже, а вот Венгрия отказалась участвовать в поставках снарядов Украине.

Автор:
Нина Комащенко