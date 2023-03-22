Закупка боеприпасов для Украины. Испания присоединилась к соглашению Евросоюза

Испания присоединилась к инициативе Европейского Союза по закупке одного миллиона артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщает COPE.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала проектное соглашение, согласно которому европейские страны инвестируют 2 млрд евро в поставку боеприпасов Украине в течение 12 месяцев.

Проект будет финансироваться Европейским фондом мира и позволит срочно решить проблему нехватки боеприпасов и увеличить возможности европейской промышленности для удовлетворения нынешних и будущих потребностей.

Напомним, в начале марта страны ЕС достигли консенсуса относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине.

20 марта Норвегия и 17 стран блока подписали проект совместной закупки боеприпасов. Однако документ не согласовали представители Польши, Венгрии, Болгарии, Испании, Словении, Литвы, Латвии, Италии, Дании и Ирландии. Предполагалось, что девять из десяти этих государств могут присоединиться к инициативе позже, а вот Венгрия отказалась участвовать в поставках снарядов Украине.