Закупівля боєприпасів для України. Іспанія приєдналася до угоди Євросоюзу

Іспанія приєдналася до ініціативи Європейського Союзу щодо закупівлі одного мільйона артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомляє COPE.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підписала проєктну угоду, згідно з якою європейські країни інвестують 2 млрд євро в постачання боєприпасів Україні протягом 12 місяців.

Проєкт фінансуватиметься Європейським фондом миру і дасть змогу терміново розв'язати проблему нестачі боєприпасів і збільшити можливості європейської промисловості для задоволення нинішніх та майбутніх потреб.

Нагадаємо, на початку березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів, щоб допомогти Україні.

20 березня Норвегія та 17 ​​країн блоку підписали проєкт спільної закупівлі боєприпасів. Однак документ не узгодили представники Польщі, Угорщини, Болгарії, Іспанії, Словенії, Литви, Латвії, Італії, Данії та Ірландії. Передбачалося, що девʼять із десяти цих держав можуть приєднатися до ініціативи пізніше, а ось Угорщина категорично відмовилася брати участь у постачанні снарядів Україні.