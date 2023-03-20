Польща і ще 9 країн ЄС не підписали угоду про придбання боєприпасів для України

Десять країн-членів Євросоюзу 20 березня не підписали угоду щодо спільного постачання боєприпасів для України, а також поповнення власних складів зі снарядами. Планується, що вони приєднаються до проєкту згодом.

Про це повідомив Європейський оборонний фонд.

Документ не підписали представники Польщі, Угорщини, Болгарії, Іспанії, Словенії, Литви, Латвії, Італії, Данії та Ірландії. Водночас, якщо 9 країн можуть згодом приєднатися до проєкту, то Угорщина категорично відмовилася брати участь в постачанні Україні боєприпасів.

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто пояснив, що Будапешт відмовився від підписання угоди, тому що "хоче миру".

"Один відсоток внеску Угорщини - це приблизно 10 мільйонів євро - буде використано на інші цілі, визначені в Європейській рамковій програмі миру", — цитує голову угорського МЗА місцеве видання Index.

Угоду про постачання боєприпасів Україні вже підписала Норвегія та 17 членів ЄС: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція.

Нагадаємо, на початку березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупки артснарядів, щоб допомогти Україні. План, розроблений главою МЗС ЄС Жозепом Борреллем передбачає, що країни ЄС які відправлять свої боєприпаси до Києва отримають фінансову компенсацію в 1 млрд євро.

Схожу ідею раніше подав уряд Естонії. Зазанчалося, що Україна використовує в середньому від 60 000 до 210 000 боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість має потужність лише для виробництва 25 000 снарядів за той самий проміжок часу.