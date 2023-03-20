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Вісім танків Leopard 2 від Норвегії вже прибули в Україну

Танк Leopard 2
Танк Leopard 2 від Норвегії під час підготовки до транспортування. Фото: Збройні сили Норвегії

Норвегія передала українським військовим вісім танків Leopard 2 – техніка вже в Україні. Про це повідомила пресслужба норвезьких Збройних сил.

Також зазначається, що Норвегія передала ЗСУ чотири допоміжні машини й надає кошти на боєприпаси та запчастини. А в Польщі наразі тривають навчання особового складу під егідою ЄС.

"Зараз ми вважаємо абсолютно правильним підтримувати Україну. Для безпеки Норвегії та Європи важливо, щоб Росія не перемогла своєю агресією Україну", – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам. 

Своєю чергою командир норвезького бронетанкового батальйону Ларс Янсен зауважив, що пожертвування танків матиме вирішальне значення для спроможності України проводити наступальні операції та повертати окуповані території.

Нагадаємо, що першою країною, яка передала Україні танки Leopard 2, стала Польща – спершу вона надала чотири одиниці цієї бронетехніки. Пізніше Варшава відправила ще 10 таких танків. 