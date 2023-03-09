Польща передала Україні ще 10 танків Leopard 2

Польща передала Україні ще 10 із 14 обіцяних танків Leopard 2. Про це 9 березня під час брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

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"Таким чином ми підтримуємо Україну в рамках міжнародної коаліції. Окрім польських 14 танків Leopard, у складі цього батальйону є також чотири танки з Канади, вісім танків з Норвегії, а також шість – з Іспанії", – сказав він.

Наразі міністр національної оборони Польщі заявив, що його відомство наразі намагається домовитися з міністерством оборони Іспанії щодо можливості передачі Україні додатково ще чотирьох танків Leopard 2.

"Наразі маємо справу з батальйоном важких танків, які у випадку польських танків вже передані (українській стороні – Delo.ua.), а що стосується союзників, то в дуже стислі строки їх буде передано Україні”, – наголосив Блащак.

Він уточнив, що у Польщі завершилося навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2.

Польща стала першою країною, яка успішно передала 4 танки Leopard 2 Україні. Країна-виробник - Німеччина - тривалий час відмовляла в такій військовій допомозі ЗСУ. Однак 25 січня Берлін схвалив відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволив реекспорт іншим країнам.

До кінця березня Україна очікує отримати перші бойові танки, обіцяні Німеччиною та Португалією.