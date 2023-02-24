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Перші танки Leopard 2 від Польщі вже в Україні
Польща сьогодні відправить в Україну перші із 14 бойових танків Leopard-2, обіцяних урядом. Цю інформацію під час сьогоднішнього візиту до Києва публічно оприлюднить глава польського уряду Матеуш Моравецький.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела у польському уряді.
Як зазначає видання, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосить про доставку під час свого візиту до Києва, присвяченого роковинам російського вторгнення.
Перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну, повідомив речник польського уряду Пйотр Мюллер.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Перші Leopard з Польщі поїхали до наших сусідів - в Україну. Сьогоднішній візит прем’єр-міністра Матеуша Моравецького має вимірний характер для безпеки України та Європи. Паралельно виконуємо подальші поставки та замовлення для польської армії. Ми дбаємо про безпеку Польщі", – написав Мюллер у Twitter.
Нагадаємо, Моравецький активно лобіював передачу Україні якомога більшої кількості танків. Зокрема, він заявляв, що Варшава допускала створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без Німеччини, а також зазначав, що Польща була першою країною, яка поставила 250 танків в Україну.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що партія танків Leopard 2, які Варшава виділила для Києва, технічно готова до експлуатації та відправки в Україну. Наразі триває навчання українських танків, після чого вони повернуться на фронт разом з Leopard 2.
Нещодавно в МЗС Польщі заявили, що вже мають певні конкретні терміни для поставки Leopard в Україну.