Прем'єр Польщі прибув до Києва

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва, де поклав вінок до Стіни пам'яті загиблих. Про це повідомив речник уряду Пйотр Мюлле.

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"Через рік після початку військових дій Росії прем'єр-міністр поїхав до Києва, щоб дати чіткий і вимірний сигнал про продовження підтримки в захисті України від Росії. Якраз після початку війни, 15 березня, ми були в Києві, щоб переконатися, що Україна не залишиться одна", — написав Мюлле в Twitter.

Моравецький також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про візит прем'єр-міністра до Києва раніше анонсував генеральний секретар ПіС Кшиштоф Соболевський. За його словами, Моравецький має намір взяти участь у засіданні Верховної Ради

Він зауважив, що прем’єр-міністр поїхав до Києва з посланням підтримки та інформації після візиту президента США Джо Байдена до Варшави, який завершився в середу, і домовленостей, досягнутих у Польщі після зустрічі Байдена з президентом Зеленським.

Нагадаємо, Моравецький активно лобіював передачу Україні якомога більшої кількості танків. Зокрема, він заявляв, що Варшава допускала створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, а також зазначав, що Польща була першою країною, яка поставила 250 танків в Україну.

Прем'єр Польщі також відвідував Київ у листопаді, коли приєндався до заклику до світу визнати спільною метою звільнення всієї України.