Премьер Польши прибыл в Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев, где положил венок к Стене памяти погибших. Об этом сообщил спикер правительства Петр Мюлле.

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"Через год после начала военных действий России премьер-министр поехал в Киев, чтобы дать четкий и измерительный сигнал о продолжении поддержки защиты Украины от России. Как раз после начала войны, 15 марта, мы были в Киеве, чтобы убедиться, что Украина не останется одна", - написал Мюлле в Twitter.

Моравецкий также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

О визите премьер-министра в Киев ранее анонсировал генеральный секретарь партии "ПиС" Кшиштоф Соболевский. По его словам, Моравецкий намерен принять участие в заседании Верховной Рады

Он отметил, что премьер-министр поехал в Киев с посланием поддержки после завершившегося в среду визита президента США Джозефа Байдена в Варшаву и договоренностей, достигнутых в Польше после встречи Байдена с президентом Зеленским.

Напомним, Моравецкий активно лоббировал передачу Украине как можно большего количества танков. В частности, он заявлял, что Варшава допускала создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2, без Германии, а также отмечал, что Польша была первой страной, поставившей 250 танков в Украину.

Премьер Польши также посещал Киев в ноябре, когда присоединялся к призыву к миру признать общую цель освобождения всей Украины.