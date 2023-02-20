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Президент США Байден приехал в Киев (ФОТО, ВИДЕО)

Президент США Байден приехал в Киев (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 20 февраля, в Киеве принимаются беспрецедентные меры безопасности, связанные с визитом высоких иностранных гостей в столицу. Некоторые журналисты сообщают о визите в Украину президента США Джо Байдена.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Джозеф Байден, приветствую  в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев", - написал Зеленский.

Отметим, слухи о визите Байдена начали распространяться с самого утра.

Ранее замминистра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что украинская дипломатия готовит сюрприз, связанный с визитом высоких иностранных гостей в Киев.

Также в сети появились кадры, на которых предположительно президент США Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским на Михайловской площади в Киеве.

На 20-22 февраля был анонсирован визит президента США Джо Байдена в Польшу. Там он должен встретиться с президентом этой страны Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки. Также в СМИ сообщали, что именно в Польше Байден должен встретиться с Зеленским.

Напомним, утром в понедельник, 20 февраля, в Киеве была перекрыта часть улиц в центре города. По словам очевидцев, на перекрытых улицах был замечен большой кортеж с иностранными гостями.

Автор:
Светлана Манько