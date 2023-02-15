Зеленський і Байден запланували нову зустріч: ЗМІ дізналися, де вона відбудеться

Президент США Джозеф Байден планує незабаром відвідати Польщу. Ймовірно, там він матиме зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомило польське видання Gazeta Prawna з посиланням на власні джерела.

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За попередньою інформацією, зустріч відбудеться в Варшаві чи Жешуві наприкінці лютого. Зеленський має прибути до Польщі з офіційним візитом в той же час, що і Байден.

"Ми завершуємо підготовку до цього", – повідомив журналістам представник української влади.

Деталі візиту Зеленського до Польщі не розкривають, але уточнюють, що український лідер може представити "формулу миру", яку вже презентували на саміті G20.

Попереднього разу Зеленський відвідував Польщу, коли повертався з поїздки до декількох країн ЄС та Великобританії. Він також заїжджав до польського президента Анджея Дуди на зворотному шляху з США у грудні.