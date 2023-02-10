Президент США Джо Байден відвідає Польщу: названо дату

Президент США Джо Байден 20-22 лютого відвідає Польщу та зустрінеться с польским президентом Анджеєм Дудою. Планується, що сторони обговорять двосторонню співпрацю й підтримку України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила речниця Білого дому Карін-Жан П'єр, пише "Європейська правда".

"Крім того, президент Байден виступить із промовою з нагоди річниці жорстокого й неспровокованого вторгнення Росії в Україну, розповідаючи про те, як США згуртували світ для підтримки українського народу в захисті свободи й демократії", - зазначила вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві чи Жешуві, де вони проведуть переговори щодо подальшої підтримки України у її боротьбі з країною-агресором РФ.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю інформацію, заявляв, що поки не отримував запрошення на зустріч з президентом США Джо Байденом у Польщі.