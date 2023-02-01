Зеленський про можливу зустріч з Байденом: мене не запрошували в Польщу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не отримував запрошення на зустріч з президентом США Джо Байденом у Польщі.

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Про це він заявив на пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Києві, пише "Укрінформ".

"Що стосується президента Сполучених Штатів - ми іноді зустрічаємось із ним. Мене не запрошували в Польщу", - сказав Зеленський у відповідь на питання щодо інформації про можливу зустріч з лідером США у Польщі.

Нагадаємо, Dziennik Gazeta Prawna повідомила, що президент США Джо Байден може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві чи Жешуві, де вони проведуть переговори щодо подальшої підтримки України у її боротьбі з країною-агресором РФ.