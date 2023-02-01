Зеленский о возможной встрече с Байденом: меня не приглашали в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не получал приглашение на встречу с президентом США Джо Байденом в Польше.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом в Киеве, пишет "Укринформ".

"Что касается президента Соединенных Штатов – мы иногда встречаемся с ним. Меня не приглашали в Польшу", – сказал Зеленский в ответ на вопрос о информации о возможной встрече с лидером США в Польше.

Напомним, что Dziennik Gazeta Prawna сообщила, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве, где они проведут переговоры по дальнейшей поддержке Украины в борьбе со страной-агрессором РФ.