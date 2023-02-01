Зеленский планирует встретиться с Байденом в Польше, - СМИ

Президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве, где они проведут переговоры по дальнейшей поддержке Украины в борьбе со страной-агрессором РФ.

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Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

Как пишет издание, Зеленский представит мирный план и призовет к проведению международной конференции, посвященной Украине.

Он также вернется к теме гарантий безопасности Киева. Среди стран-гарантов, кроме США,в частности, Канада, Турция, Великобритания, Израиль, Германия и Польша.

Сообщается, что план должен содержать 10 пунктов и предполагать признание территориальной целостности Украины до аннексии Крыма в марте 2014 года.

Также в плане вопрос создания военного трибунала и гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, в мирный план войдут положения о ядерной безопасности по Запорожской АЭС и продовольственной безопасности.

Поездка Байдена в Украину не рассматривается из соображений безопасности.

Напомним, президент США Джо Байден планирует визит в Европу на годовщину полномасштабной войны в Украине.

Как ожидается, он посетит Польшу – ключевого союзника НАТО, где находятся тысячи американских военнослужащих. Также Польша является центром поставки западного оружия в Украину, и там военнослужащие США также обучают украинских военных.

Напомним, что 21 декабря Зеленский в ходе визита в Вашингтон провел встречу с американским президентом Джозефом Байденом и совместную пресс-конференцию с ним, после чего выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Во время визита украинского лидера, в частности, США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов. В него войдет система противовоздушной обороны Patriot.