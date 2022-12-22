Україна перемогла Росію у боротьбі за розуми світу, - Зеленський у Конгресі США

Україна вже здобула першу перемогу над РФ – "перемогу у боротьбі за розуми світу". Тепер Україна має перемогти на полі бою.

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Про це у своєму зверненні до обох палат Конгресу США заявив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що Україна, Сполучені Штати та Європа здобули першу спільну перемогу над Росією, коли остаточно позбавились її впливу на свідомість країн цивілізованого світу.

"Я вітаю усіх нас з вами з першою перемогою – ми перемогли Росію в нашій свідомості!" - наголосив президент.

Він підкреслив, що українцям ця перемога дала сміливість, якою захоплюється світ. Американцям це дозволило об’єднати глобальне співтовариство заради захисту свободи й міжнародних правил. Європейці також досягли перемоги в цій царині, і саме тому Європа зараз є найбільш сильною і незалежною, ніж будь-коли у своїй історії.

"У російської тиранії більше немає і ніколи не буде жодної влади над нашою з вами свідомістю",- наголосив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що битва триває, і потрібно перемогти країну-терориста РФ на полі бою.

"Всупереч усім перешкодам і сценаріям приреченості, Україна не впала. Україна жива. Окупанти мають значну перевагу в артилерії та іншому озброєні, вони скидають на міста все що можна, проте наші воїни борються", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що це битва не лише за землю, за ту чи іншу частину Європи.

"Це битва не тільки за життя, свободу й безпеку людей – українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, в якому світі житимуть наші діти і онуки та їхні діти і онуки", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що "Україна ніколи не просила і не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас".

"Але керувати сучасними американськими танками і літаками можуть українські солдати. Нестача у нас бронетехніки і авіації затягує цю війну і дозволяє Росії убивати наших людей, тримати у тоталітарних умовах окуповані міста і села України", - сказав президент.

Він додав, що тільки Росія може зупинити цю агресію, але Конгрес США може прискорити перемогу України, яка доведе будь-якому потенційному агресору, що вже ніколи не вдаться зламати кордони іншого народу і залишитись царювати над людьми проти їхньої волі.

Зеленський нагадав, що Україна висунула відповідні пропозиції – формулу миру, яку він обговорив із президентом Джо Байденом. За словами Зеленського, Байден підтримав ініціативу щодо проведення вже цієї зими Глобального саміту формули миру, яка включає десять пунктів.

Він також закликав посилювати санкції проти Росії, аби змусити її відчувати, "наскільки руйнівна її агресія", а також сприяти у притягненні до відповідальності всіх, хто розв’язав цю війну.

Очільник української нації вірить, що наступного року у війні з Росією наступить перелом. Битва не може бути заморожена, адже весь світ занадто залежний один від одного, щоб почувати себе у безпеці. Зеленський не сумнівається у тому, що хоробрість українців та рішучість американців забезпечать свободу людей, які відстоюють свої цінності.

Зеленський наголосив на важливості постачення зброї та боєприпасів, оскільки наївно очікувати від Росії кроки до миру. Він нагадав присутнім про важливість санкцій та притягнення Росії до відповідальності за агресію.

"Зробіть це! Хай держава-терорист відповідає за терор і відшкодує усі завдані війною збитки", - закликав Зеленський Конгрес США.

Зазначимо, виступ українського лідера Володимира Зеленського у американському Конгресі тривав близько пів години і час від час перебивався гучними оплесками американських конгресменів. Причому, українському лідеру члени американського парламенту аплодували стоячи. Зауважимо, що усю промову у стінах Капітолія український лідер виголосив англійською мовою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом заявив , що вже немає сенсу відправляти якісь меседжи російському лідерові Володимиру Путіну через його неадекватне ставлення до світу, і що це саме він має бути зацікавленим в тому, щоб подати відповідні сигнали, аби зберегти "хоч щось" від своєї країни та минулого ставлення до російської культури.